POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirchen/Sieg (ots) - Am Fr. 20.10.23 wurde ein Pkw auf dem Park and Ride Parkplatz am Bahnhof in Kirchen(Sieg) beschädigt. Die Besitzerin eines KIA Rio, stellte gegen 13:00 Uhr einen Schaden am rechten Außenspiegel und an der rechten Fahrzeugseite fest, nachdem sie ihr Fahrzeug morgens unbeschädigt abgestellt hatte. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht ...

mehr