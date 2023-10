Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen/Sieg - Verkehrsunfallflucht auf P+R Parkplatz

Kirchen/Sieg (ots)

Am Fr. 20.10.23 wurde ein Pkw auf dem Park and Ride Parkplatz am Bahnhof in Kirchen(Sieg) beschädigt. Die Besitzerin eines KIA Rio, stellte gegen 13:00 Uhr einen Schaden am rechten Außenspiegel und an der rechten Fahrzeugseite fest, nachdem sie ihr Fahrzeug morgens unbeschädigt abgestellt hatte. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Betzdorf hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter 02741 9260.

