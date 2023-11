Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Erfolgreiche Ermittlungen nach schwerem Raub - Festnahme + Einbrüche + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Erfolgreiche Ermittlungen nach schwerem Raub - Festnahme (Bezug zur Pressemeldung "Gießen: Straftat oder Unglücksfall?" vom 08.09.2023)

Vor einem Rätsel standen Ermittler Anfang September, als ein verletzter Mann in der Innenstadt aufgefunden wurde. Ein Unfallgeschehen war anfangs ebenso wenig auszuschließen wie eine Straftat. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, war der Verletzte nicht etwa gestürzt, sondern überfallen worden. Intensive Ermittlungen der Gießener Kriminalpolizei erhärteten einen Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit. Dieser raubte nach derzeitigen Erkenntnissen das Opfer aus. Der Täter hatte ihm dabei schwere Verletzungen zugefügt. Unter Einbindung der Gießener Schutzmänner vor Ort gelang es gemeinsam, den Verdächtigen am 01.11.2023 in der Gießener Innenstadt zu lokalisieren und festzunehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Beamten den 37-Jährigen einem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Der Richter erließ gegen den Festgenommenen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Einbrüche

Gießen: In eine Bar in der Goethestraße / Ecke Stephanstraße brachen Unbekannte gleich zweimal hintereinander ein. Am Mittwochmorgen (01.11.2023) sowie Donnerstagnacht (02.11.2023) drangen sie, vermutlich über ein rückwärtiges Fenster, in die Räume ein. Dort durchsuchten sie den Gastraum. Sie erbeuteten Bargeld und entkamen schließlich in beiden Fällen unerkannt.

Zwei Türen ging ein Einbrecher am Donnerstag (02.11.2023) in der Alicenstraße an. Zwischen 15.10 Uhr und 23.00 Uhr hebelte er erfolglos an einer Kellertür sowie einer Wohnungstür des Mehrfamilienhauses. Aus ungekannten Gründen ließ er von seinen Versuchen ab und flüchtete.

Buseck: In Großen-Buseck drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Buchenweg ein. Sie schlugen am Donnerstag (02.11.2023) zwischen 14.40 Uhr und 22.30 Uhr das Glas einer Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume. Nachdem sie diese durchsuchten, entkamen sie unerkannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahmen sie nichts mit.

Die Kriminalpolizei bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Linden: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Leihgesterner Straße in Großen-Linden parkte ein BMW-Fahrer am Mittwoch (01.11.2023) gegen 13.45 Uhr. Als er eine Stunde später zurück zum Fahrzeug kam, musste er einen frischen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Der Verursacher beschädigte den weißen 1er vermutlich beim Ausparken und flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Gießen: Fiat beschädigt

Mehrere Hundert Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall am Donnerstag (02.11.2023) in der Steinstraße. In der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 14.30 Uhr beschädigte er einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Punto. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Gießen Nord nimmt Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer 0641 7006-3755 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell