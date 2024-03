Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bistro "Blueberry" - Spielautomaten aufgebrochen (18.03.2024)

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in eine Bar in der Seestraße eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst über ein Fenster in das Gebäude zu gelangen, was ihnen jedoch misslang. Anschließend verschafften sie sich über die Haustür Zutritt zum Hausflur, von wo aus sie gewaltsam in die Innenräume des Bistros "Blueberry" gelangten. In der Bar brachen die Unbekannten zwei Spielautomaten auf, aus denen sie mehrere tausend Euro Bargeld erbeuteten.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Bistros "Blueberry" beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell