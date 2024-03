Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammen gefeiert, im Zaun gelandet, Fahrer geflüchtet.

Euskirchen Euenheim (ots)

In den Morgenstunden des 03.03.2024 gegen 04:32 Uhr endete die Fahrt in einem Zaun.

Angefangen hat der Abend wohl gut. In einer Gaststätte am Alter Markt in Euskirchen feierte ein jetzt 21.-jähriger mit einem Freund (19 Jahre) in seinen Geburtstag hinein. In den frühen Morgenstunden stellten die Beiden fest, dass von ihnen keiner mehr fahren konnte. Ein weiterer Gast, mit dem man sich eine Zeitlang unterhalten hatte, bot den Beiden an diese nach Hause zu fahren. Von dort wollte er dann zu Fuß nach Hause laufen.

Gesagt, getan.

Die Fahrt endete in einem Zaun "In den Erken" in Euenheim.

Bei dem Aufprall lösten alle Airbags des Fahrzeuges aus.

Der Fahrer floh vom Unfallort und lies die Freunde, einen davon verletzt, vor Ort zurück.

Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt, eine Person wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell