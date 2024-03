POL-EU: Köder mit Nagel aufgefunden

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (29. Februar) wurde im Zeitraum von 7 bis 12.15 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw auf der Berliner Straße in Euskirchen eine Geldbörse entwendet. Aus der Geldbörse wurde Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Euro-Bereichs entwendet. Die Geldbörse wurde von den Unbekannten auf einer Mauer am Herz-Jesu-Vorplatz zurückgelassen. Es wurde eine Anzeige bezüglich des ...

