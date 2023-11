Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Weindieb auf frischer Tat verfolgt

Mainz (ots)

Durch einen Kunden wurde ein Ladenbesitzer in der Pfandhausstraße am Mittwoch Vormittag darauf aufmerksam gemacht, dass ein vorübergehender Mann soeben eine Flasche Wein aus der Außenauslage seines Geschäftes entwendet habe. Der Ladenbesitzer verfolgte den Mann, der zu einer Gruppe aus mehreren Personen gehörte, und informierte zeitgleich die Polizei. In der großen Bleiche konnte der Dieb schließlich durch die Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Er trug die Flasche noch bei sich und hatte bereits daraus konsumiert. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

