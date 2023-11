Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Mombach - Brand ausgelöst bei Unkrautentfernung

Mainz (ots)

Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss eine Anwohnerin in Mombach rechnen, weil während des Entfernens von Unkraut Kartons und ein Garagentor Feuer fingen. Die Anwohnerin brannte am Dienstagvormittag mithilfe eines Gasbrenners das Unkraut vor dem Garagentor weg. Dabei fingen plötzlich Kartons Feuer, welche hinter dem Garagentor standen. Geistesgegenwärtig verständigte sie einen Nachbarn und holte einen Feuerlöscher aus ihrem Auto, mit welchem sie einen Teil der Flammen eindämmen konnte. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr löschte den entstehenden Brand in der Garage. Glücklicherweise entstand kein Schaden am Wohngebäude. In diesem Fall wäre ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung mit deutlich höherer Strafandrohung die Folge. Ob die Verursacherin sich überhaupt einer Sachbeschädigung schuldig gemacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

