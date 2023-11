POL-PPMZ: Mainz-Karlsruhe - seit Karfreitag Vermisster tot aufgefunden

Mainz (ots) - Eine 13-jährige Schülerin ist am Dienstagmorgen in einer Straßenbahn von einer bislang unbekannten Frau geschlagen worden. Sie war mit einer Freundin gegen 9 Uhr in der Linie 50 aus der Neustadt in Richtung Hechtsheim unterwegs und unterhielt sich mit dieser. Sie standen zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter der Fahrerkabine und unterhielten sich, als ...

mehr