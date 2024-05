Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Betrunken mit dem Auto unterwegs Mit über 1,4 Promille setzte sich am Mittwochabend ein Mann hinters Steuer eines Autos. Gegen 19 Uhr wurde der 39-Jährige mit seinem BMW 316 auf der Landesstraße 1035 zwischen Windischenbach und Adolzfurt von Polizeibeamte angehalten. Der Mann war zuvor durch seine Fahrweise in Schlangenlinien und plötzliches Abbremsen aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann stark betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Der Betrunkene musste daraufhin in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

