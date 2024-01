Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Das Ende einer Spritztour: Polizeizelle

Wiehl / Köln (ots)

Ein 24-Jähriger blickt seit Sonntag (28. Januar) einem umfangreichen Strafverfahren entgegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Gummersbacher im Laufe des Sonntags (28. Januar) ein Restaurant in der Bahnhofstraße in Wiehl. Dort entwendete er im Mitarbeiterbereich einen Autoschlüssel aus einer Jackentasche. Zudem schnappte er sich an der Garderobe eine auffällig bunte Jacke und nahm diese mit. Mit dem gestohlenen Schlüssel setzte er sich hinter das passende Steuer und flüchtete. Seine Fahrt endete jedoch mangels Sprit gegen 22 Uhr auf der Zoobrücke in Köln. Dort blieb er mit dem gestohlenen Wagen auf der linken Spur liegen. Die hinzugerufene Polizei bemerkte schnell, dass etwas nicht stimmte. Die Angaben des 24-Jährigen ließen diverse Zweifel aufkommen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um das gestohlene Auto aus Wiehl handelte. Zudem trug der 24-Jährige eine auffällig bunte Jacke, die genau der Beschreibung aus dem Wiehler Restaurant entsprach. Die Polizei nahm den Fahrer vorläufig fest und stellte das Auto sicher. Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer saß, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

