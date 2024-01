Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld bei Einbruch erbeutet

Hückeswagen (ots)

Unbekannte sind zwischen 15.30 Uhr und 18.45 Uhr am Freitag (26. Januar) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Dörperfelderhöhe" in Hückeswagen-Scheideweg eingebrochen. Indem die Täter ein Fenster zum Badezimmer einschlugen, verschafften sie sich Zugang zum Haus. Dann durchwühlten sie sämtliche Räume und flüchteten mit Bargeld als Beute. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

