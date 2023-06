Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf Parkplatz Edeka-Markt

Neckarsteinach (ots)

Am Samstag (10.06.) gegen 13 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken einen braunen VW Caddy auf dem Parkplatz des Edeka Getränkemarktes in der Industriestraße. Ein Zeuge beobachtete, wie ein weinroter Mercedes mit Heppenheimer Kennzeichen gegen den geparkten VW Caddy stieß, und anschließend wegfuhr. Das Kennzeichen hatte ein E für Elektrofahrzeug auf dem Kennzeichen. Der entstandene Schaden an dem VW Caddy beträgt ca. 500,- EUR. Hinweise bezüglich des Unfalls und des Mercedes nimmt der Polizeiposten in Hirschhorn unter der Tel.-Nr. 06272/93050 entgegen.

