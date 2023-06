Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Mörfelden (ots)

Am Dienstag (13.06.), in der Zeit zwischen 12.20 und 23.20 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter einen in der Bahnhofstraße geparkten Opel auf nicht bekannte Weise aufgebrochen und unter anderem persönliche Dokumente aus dem Innenraum gestohlen. Mit der Beute suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen werden gebeten, sich mit ihren sachdienlichen Hinweisen an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu wenden (06142/696-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell