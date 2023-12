POL-MS: Unbekannter Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit 10-jährigem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Unbekannte sind am Dienstagvormittag (12.12., 8 bis 12:40 Uhr) in eine Wohnung Am Burloh eingebrochen. Die Täter beschädigten den Schließzylinder der Wohnungstür gewaltsam und gelangten so in die Räume. Diese durchsuchten sie nach Wertvollem. Anschließend packten sie Bargeld und Schmuck in ihre Taschen und verschwanden mit der Beute unerkannt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die ...

mehr