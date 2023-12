Polizei Münster

POL-MS: Im Keller Drogen konsumiert - Polizisten nehmen 24-Jährigen mit Haftbefehl fest

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (12.12., 20 Uhr) an der Straße Am Burloh einen 24-Jährigen festgenommen und zahlreiche Drogen sichergestellt.

Die Beamten hatten einen Hinweis bekommen, dass in einem Keller eines Mehrfamilienhauses Drogen konsumiert werden würden. In dem Gebäude nahmen sie direkt starken Cannabisgeruch wahr und trafen in den vernebelten Räumen auf vier Männer. Teilweise hielten diese noch Joints in den Händen.

Bei der Durchsuchung der Personen fanden sie mehrere Beutel mit Drogen sowie ein Springmesser und stellten die Gegenstände sicher. Ermittlungen ergaben zudem, dass der 24-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache. Das Quartett erwartet ein Strafverfahren.

