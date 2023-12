Polizei Essen

POL-E: Essen: 19-Jährige randaliert und beißt Polizisten in den Finger - Ingewahrsamnahme

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Am Samstagmorgen (9. Dezember) randalierte eine 19-Jährige auf der Sybelstraße und der Berliner Straße. Als zu Hilfe gerufene Polizisten später ihre Identität feststellen wollten, biss sie in den Finger eines Beamten. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 6:50 Uhr trat die 19-jährige Deutsche gegen mehrere geparkte Fahrzeuge auf der Sybelstraße. Als eine 29-jährige Zeugin die Dame auf ihr Fehlverhalten hinwies, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 19-jährige Wuppertalerin zog die Zeugin an den Haaren zu Boden und trat mehrfach zu. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen die eingesetzten Beamten an der Berliner Straße auf die Wuppertalerin. Dort beleidigte sie verschiedene Anwohner und verschaffte sich durch Klingeln Zugang zu einem Wohnhaus.

Gegenüber den Beamten zeigte sich die Frau ebenfalls unkooperativ und sperrte sich gegen sämtliche Maßnahmen. Daher mussten die Polizisten die 19-Jährige zu Boden bringen und ihr Handschellen anlegen. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte sie mehrfach, die Beamten zu treten und traf ein geparktes Fahrzeug. Letztendlich biss sie kräftig in den Finger eines Kollegen und verletzte ihn so. Auch während des gesamten Transports bis in das Gewahrsam, versuchte sie mehrfach zu treten und zu beißen.

Die 19-Jährige wurde letztendlich erfolgreich in das Polizeigewahrsam gebracht. Da sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Frau ergaben, wurde ihr eine beweissichere Blutprobe abgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands, Sachbeschädigung sowie gefährlicher Körperverletzung. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell