Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tankstellenmitarbeiterinnen halten mutmaßlichen Benzindieb fest

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend (14. März) versuchte ein 49-jähriger Eitorfer an einer Tankstelle an der Luisenstraße in Siegburg Benzin zu entwenden. Gegen 20:40 Uhr fiel den beiden Tankstellenmitarbeiterinnen der schwarze Ford des 49-Jährigen auf, der in den letzten Wochen dreimal wegen Tankbetrügereien aufgefallen war. Als der Eitorfer nach dem Tanken in sein Fahrzeug stieg und das Tankstellengelände, ohne die Rechnung zu bezahlen, verlassen wollte, lief eine der Angestellten hinaus und stellte sich vor das wegfahrende Fahrzeug.

Nachdem der mutmaßliche Dieb das Auto angehalten hatte, sprach die aufmerksame Mitarbeiterin ihn an. Nach eigenen Angaben wollte der Eitorfer das Gelände nicht verlassen, sondern lediglich das Fahrzeug vor dem Eingangsbereich parken, um im Anschluss die Rechnung zu bezahlen. Zusammen gingen sie ins Ladeninnere. Die andere Mitarbeiterin, die im Geschäft wartete, verriegelte daraufhin die Ein- und Ausgangstüren, um eine mögliche Flucht des Eitorfers zu verhindern. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gab der 49-Jährige zu, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Außerdem habe er keinen Führerschein mehr, da ihm dieser wegen Alkohol am Steuer abgenommen worden war. Ein Atem-Alkoholtest bestätigte die Angaben des Mannes. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille.

Durch weitere Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Kennzeichen, die an dem Ford angebracht waren, nicht zu diesem gehören. Im Kofferraum des Fahrzeugs konnte ein weiteres Kennzeichen aufgefunden werden, was ebenfalls nicht zu dem Ford gehört und zur Fahndung ausgeschrieben war. Auch der Ford selber war gestohlen. Das Fahrzeug wurde im Zeitraum vom 08. Februar bis 09. Februar einer Firma an der Siegstraße in Eitorf entwendet. Sowohl die Kennzeichen, als auch das Fahrzeug wurden sichergestellt. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Tatverdächtige, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob der Eitorfer auch für die anderen Tankbetrügereien verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Fahren unter Alkoholeinfluss und Diebstahl wurde gegen den 49-Jährigen eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell