Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuber halten Kassiererin fest und greifen in die Kasse

Hennef (ots)

Am Dienstagabend (14. März) kam es zu einer dreisten Tat in einer Discounterfiliale an der Löhestraße in Hennef. Gegen 19.30 Uhr stellten sich zwei unbekannte Männer an der Kasse an, um eine Getränkedose zu bezahlen. Als die Kassiererin die Dose gescannt hatte und einer der Tatverdächtigen sie bezahlte, öffnete sich die Kasse für das Wechselgeld. In diesem Moment umklammerte der zweite Verdächtige die Supermarktangestellte von hinten und der "Dosenkäufer" griff in die offene Kasse. Mit mehreren hundert Euro Beute liefen die beiden Unbekannten aus dem Laden, stiegen in einen geparkten PKW und fuhren davon.

Die Mitarbeiterin des Discounters wurde bei der Tat nicht verletzt. Durch laute Hilferufe wurden andere Kunden aufmerksam und dadurch Zeugen der Tat.

Nach Angaben der Geschädigten und der Zeugen sollen die Täter zwei Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren sein. Der Täter, der in die Kasse griff, ist schlank, hat dunkle Augen und sehr kurz geschnittene, gegelte dunkle Haare. Der glatt rasierte Mann trug ein dunkles Hemd, eine helle Jeanshose und eine blaue OP-Maske vor dem Gesicht. Sein Mittäter, der die Kassiererin festgehalten hatte, hat eine muskulöse Figur und braune, lockige Haare. Zudem soll er eine auffällige, breite Nase haben.

Die Geschädigte konnte ergänzen, dass beide Männer intensiv nach Parfum rochen.

Es fanden sich Zeugen, die Angaben zu dem benutzten PKW machen konnten. Das Fluchtfahrzeug soll ein Audi mit SU-Kennzeichen sein. Dieser war in einer Parkbucht an der Löhestraße abgestellt. Die Täter waren nach der Tat mit dem Fahrzeug über die Löhestraße in Richtung des Gut Zissendorf geflüchtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdeliktes aufgenommen und fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen oder zu dem benutzten Fluchtwagen machen? Hinweise an die 02241 541-3521. (Bi)

