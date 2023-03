Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge verhindert Taschendiebstahl

Troisdorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Dienstag (14. März) einen Taschendiebstahl an der Poststraße in Troisdorf.

Gegen 16:00 Uhr stiegen der Zeuge und die 78-jährige Geschädigte am Bahnhof in Troisdorf aus der S-Bahn. Als sie die Treppe hinuntergingen, bemerkte der Zeuge, wie eine unbekannte, männliche Person dicht hinter der Seniorin ging. Der Verdächtige öffnete den Reißverschluss des Rucksacks, den die Seniorin auf dem Rücken trug und entwendete ihr Portemonnaie. Im Anschluss wollte der Dieb mit der Geldbörse weglaufen, was aber durch den 45-jährigen Zeugen verhindert werden konnte. Er hielt den Tatverdächtigen an dessen Rucksack fest, woraufhin dieser das entwendete Portemonnaie auf den Boden warf und seinen Rucksack zurückließ. Anschließend lief der Täter ohne Beute in Richtung der Poststraße davon.

Die 78-Jährige erhielt ihr Portemonnaie zurück. Der Rucksack des unbekannten Tatverdächtigen wurde vom 45-Jährigen auf der nahegelegenen Polizeiwache abgegeben. Darin befanden sich Hinweise auf die mögliche Identität des mutmaßlichen Diebes.

Die Polizei Rhein-Sieg dankt dem couragierten Zeugen für die Verhinderung des Diebstahls. (Re)

