Polizei Münster

POL-MS: Nach zwei Unfällen und anschließender Flucht - Fahrer pustet 1,86 Promille

Münster (ots)

Ein 48-Jähriger hat am Montagabend (11.12., 22:20 Uhr) zwei Verkehrsunfälle am Albersloher Weg und an der Hammer Straße verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Der Fahrer eines VW-Passats fuhr am Albersloher Weg zunächst einer 30-jährigen Pkw-Fahrerin hinten auf. Der 48-Jährige stieg zunächst aus, um den Schaden zu begutachten, setzte sich dann jedoch wieder hinter das Steuer und fuhr in Richtung Innenstadt davon. An dem Fahrzeug der 30-Jährigen entstand Sachschaden.

Auf der Hammer Straße in Höhe Metzer Straße fuhr der 48-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit auf die rot zeigende Ampel zu. An der Ampel warteten ein Suzuki und ein Opel nebeneinander. Nach ersten Erkenntnissen raste der 48-Jährige zwischen den Fahrzeugen über die rote Ampel und rammte die Fahrzeuge. Der 22-jährige Opel-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab einen Wert von 1,86 Promille. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Für die Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster im Einsatz.

