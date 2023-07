Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Am vergangenen Freitagabend kam es am Bahnhof in Offenburg zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zunächst sollte ein 32-jähriger iranischer Staatsangehöriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Er verhielt sich den Beamten der Bundespolizei gegenüber aggressiv und unkooperativ. Auf Nachfrage gab er an, mit dem Zug fahren zu wollen, hierfür aber kein gültiges Ticket zu besitzen. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis für den Bahnhof ausgesprochen, diesem kam er nicht nach. Als er zur Durchsetzung des ausgesprochenen Platzverweises aus dem Bahnhof gebracht werden musste, kam es zu Widerstandshandlungen. Erst als die Beamten ihm Handfesseln anlegten, beruhigte er sich und kam dem Platzverweis nach. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

