Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Rastatt (ots)

Gestern Abend gegen kurz vor Mitternacht kam es in der Rastatter Innenstadt zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Zunächst sollte ein algerischer Staatsangehöriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle ergriff der Mann zu Fuß die Flucht. Er konnte nach kurzer Verfolgung gestoppt und festgehalten werden. Daraufhin fing er an sich zu entblößen und in Richtung der Beamten zu urinieren. Er wurde zu Boden gebracht und mit den Handfesseln geschlossen. Anschließend wurde der 29-Jährige zum Dienstfahrzeug gebracht. Im Auto wurde er zunehmend aggressiv, spuckte gegen die Scheiben und trat gegen die Innenverkleidung. Der Mann bekam plötzlich einen Krampfanfall und wurde durch die Beamten erstversorgt. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte ihn anschließend zur Überwachung in ein Krankenhaus, welches er später wieder verlassen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell