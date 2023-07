Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

L2349 Knau - Plothen (ots)

Am 20.07.2023 gegen 20:35 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Knau und Plothen zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jährige kam mit seinem Zweirad in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich der Fahrer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Kraftrad entstand Sachschaden. Es war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

