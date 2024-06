Polizei Homberg

POL-HR: Borken

Schwalm-Eder-Kreis - Diebstahl einer Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt - Bargeld abgehoben - Verhaltenstipps

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.06.2024:

Borken / Schwalm-Eder-Kreis

Diebstahl einer Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt - Bargeld abgehoben - Verhaltenstipps

Tatzeit: Dienstag, 18.06.2024, 11:00 Uhr bis Dienstag, 18.06.2024, 11:30 Uhr

Unbekannte Täter haben eine Geldbörse eines 83-jährigen Mannes aus dem Schwalm-Eder-Kreis gestohlen und im Anschluss mittels der erlangten EC-Karte Geld abgehoben.

Der 83-Jährige befand sich zur Tatzeit in einem Lebensmittelmarkt an der Bahnhofstraße in Borken und kaufte dort ein. Während des Einkaufs entwendeten die unbekannten Täter die Geldbörse des Mannes mit Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich und einer EC-Karte.

Unmittelbar nach der Tat erbeuteten die unbekannten Täter an einem Geldautomaten mittels der entwendeten EC-Karte einen Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem aktuellen Fall und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Es kommt immer wieder zu Taschendiebstählen im Bereich von Lebensmittelmärkten, auch im Schwalm-Eder-Kreis. Hier nutzen die unbekannten Täter einen unbeobachteten Moment oder lenken Personen gezielt ab, um die Geldbörsen ihrer Opfer während des Einkaufs zu stehlen. Leider kommt es in vielen Fällen unmittelbar danach zu einer Abhebung an einem Geldautomaten, bei dem die unbekannten Täter einen größeren Bargeldbetrag mit der zuvor entwendeten EC-Karte erbeuten.

So schützen Sie sich vor Taschendieben

- Tragen Sie Geld, Debitkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Im Falle des Abhandenkommens einer Debitkarte diese umgehend über den zentralen Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen!

HINWEIS:

- Auf keinen Fall sollte die PIN irgendwo notiert werden - schon gar nicht auf der Zahlungskarte! Auch nicht im Adressbuch oder der Geldbörse getarnt als Geburtsdatum, Telefonnummer etc. - Achten Sie bei der Eingabe der PIN am Geldausgabeautomaten oder im Handel darauf, dass niemand den Vorgang beobachten kann; bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt auf Distanz zu bleiben. - Verdecken Sie die PIN-Eingabe, indem Sie die Hand oder Geldbörse als Sichtschutz dicht über die Tastatur halten. Dies erschwert ein Ausspähen erheblich

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

