POL-HR: Melsungen - Dieseldiebstahl

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.06.2024: Gudensberg Sachbeschädigung an Schulgebäude Tatzeit: Freitag, 14.06.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 15.06.2024, 11:00 Uhr Unbekannte randalierten an der Fassade eines Schulgebäudes im Schwimmbadweg in Gudensberg. Die unbekannten Täter machten sich an zwei Zementfaserplatten der Schulfassade zu schaffen, woraufhin diese zerbrachen. ...

