Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf - Randalierer auf Firmengelände

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.06.2024:

Frielendorf

Randalierer auf Firmengelände

Tatzeit: Freitag, 14.06.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 15.06.2024, 05:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter auf dem Firmengelände eines Fachbetriebes für Grabmale & Natursteine an der Straße "Am Leimenstück" in Frielendorf randaliert. Hierbei wurde ein Grabstein und ein Bewegungsmelder beschädigt. Insgesamt entstand so ein Sachschaden in Höhe von circa 1500,- EUR. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell