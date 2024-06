POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis - Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2023

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.06.2024: Edermünde Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte Tatzeit: Anfang Juni bis Donnerstag, 13.06.2024, 11:30 Uhr Am Donnerstag, 13.06.2024, wurde durch die Gemeinde Edermünde angezeigt, dass unbekannte Täter versucht haben in die Kindertagesstätte an der Friedhofstraße in Edermünde-Besse einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten ...

