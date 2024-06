Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.06.2024:

Edermünde

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Tatzeit: Anfang Juni bis Donnerstag, 13.06.2024, 11:30 Uhr

Am Donnerstag, 13.06.2024, wurde durch die Gemeinde Edermünde angezeigt, dass unbekannte Täter versucht haben in die Kindertagesstätte an der Friedhofstraße in Edermünde-Besse einzubrechen.

Die unbekannten Täter versuchten demnach durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam in die Räumlichkeiten zu gelangen. Da dies misslang, mussten die unbekannten Täter unverrichteter Dinge abziehen. Durch die Hebelversuche entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell