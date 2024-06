Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen - Alleinunfall eines Rettungswagens

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.06.2024:

Guxhagen

Alleinunfall eines Rettungswagens

Unfallzeit: Freitag, 14.06.2024, 05:04 Uhr

Ein Rettungswagen verunfallte am frühen Morgen auf einer Einsatzfahrt.

Der Rettungswagen befand sich gegen 05:04 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls auf der Anfahrt zum Einsatzort und befuhr die Dörnhagener Straße in Guxhagen in Richtung Dörnhagen. Auf Höhe des Bahnhofes, kurz hinter der Bahnunterführung kam der Rettungswagen aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte einen Böschung hinunter, kollidierte mit einem Baum und blieb auf der Seite liegen.

Die beiden Insassen, ein 20-jähriger Fahrer aus Bad Wildungen sowie ein 40-jähriger Beifahrer aus Fritzlar wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Überprüfung in Krankenhäuser nach Kassel und Fritzlar eingeliefert. Im Rahmen der Rettungsaktion kamen zwei weitere Rettungs- sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug zum Einsatz.

Nach bisherigen Schätzungen entstand an dem verunfallten Rettungswagen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf 60.000,- EUR geschätzt.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell