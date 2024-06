POL-W: Wohnhausbrand in Solingen

Wuppertal (ots) - Am Donnerstag (06.06.2024 gegen 15:20 Uhr) kam es auf der Straße Zum Tal in Cronenberg zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Ein 86-Jähriger fuhr mit seinem Audi A3 auf der Straße Zum Tal in südliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Audi kurz hinter der Kreuzung zur Kemmannstraße in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit ...

