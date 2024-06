Polizei Wuppertal

POL-W: W- 24-jähriger Smart-Fahrer flüchtet vor Kontrolle - Unfall

Wuppertal (ots)

In der heutigen Nacht (06.06.2024, gegen 02:00 Uhr) kam es auf der Neue Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Zuvor sollte ein 24-jähriger im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Er beschleunigte seinen Smart jedoch und bog mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst von der Uellendahler Straße in die Mirker Straße und später in die Neue Friedrichstraße ab. Im Bereich des Helene-Weber-Platzes verlor der Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Zaun. Die fußläufige Flucht endete nach wenigen Metern in der Ludwigstraße, wo er von den Beamten gestellt wurde. Der 24-Jährige ist zum einen mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zum anderen wurde ihm wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro. (jb)

