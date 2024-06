POL-W: SG - Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Der 75-jährige Napoleon R. wird in Barmen vermisst. Er wurde zuletzt in der Nacht im Petrus-Krankenhaus an der Carnaper Straße gesehen. Der Mann ist circa 1,80m groß und hat eine stabile Statur. Er trug zuletzt einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Jogginghose und Sandalen. Zudem hat er graue, lichte Haare. Napoleon R. - der vorwiegend ...

mehr