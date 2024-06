Polizei Wuppertal

POL-W: W - 75-Jähriger in Barmen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Der 75-jährige Napoleon R. wird in Barmen vermisst. Er wurde zuletzt in der Nacht im Petrus-Krankenhaus an der Carnaper Straße gesehen. Der Mann ist circa 1,80m groß und hat eine stabile Statur. Er trug zuletzt einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Jogginghose und Sandalen. Zudem hat er graue, lichte Haare. Napoleon R. - der vorwiegend griechisch spricht - ist aufgrund einer neurologischen Erkrankung räumlich und zeitlich möglicherweise nicht orientiert. Zudem benötigt er regelmäßig Medikamente. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 und in dringenden Fällen der 110 zu melden. (jb)

