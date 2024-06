POL-W: W Schwerverletzter Mann in Wichlinghausen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 01.06.2024, gegen 02:45 Uhr, kam es auf der Badischen Straße zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers (36). Der Fahrradfahrer fuhr auf der Badischen Straße in südlicher Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht auf das Fahren unter dem Einfluss ...

