POL-OF: Zaun beschädigt und anschließend geflüchtet;Wer beschädigte den grauen Seat Alhambra? und mehr

Zaun beschädigt und anschließend geflüchtet;Wer beschädigte den grauen Seat Alhambra?

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugen nach Unfallflucht in der Bürgeler Straße gesucht - Offenbach

(cb) Auf etwa 3.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter am Sonntag in der Bürgeler Straße (20er Hausnummern) offensichtlich beim Parkvorgang an einem roten Skoda verursacht hat. Der Eigentümer hatte den Wagen um 11.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und musste wenige Minuten später Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite feststellen. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Zaun beschädigt und anschließend geflüchtet - Offenbach

(cb) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist offensichtlich in den Zaun in der Rowentastraße (einstellige Hausnummern) gefahren, beschädigte diesen hierdurch und flüchtete anschließend. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Zaun, welcher ein dortiges Firmengelände umgibt, zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, beschädigt. Den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Offenbacher Polizei unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

3. Wer beschädigte den grauen Seat Alhambra? - Offenbach

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag in der Bettinastraße (30er Hausnummern) sucht die Polizei in Offenbach nach Zeugen. Der Eigentümer hatte seinen grauen Set Alhambra, zwischen 16.10 und 18.30 Uhr, am Straßenrand abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 80985100-0.

4. Auto auf Parkplatz angedotzt und davon gefahren - Seligenstadt

(cb) Auf dem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße (80er Hausnummern) wurde am Dienstag ein geparkter weißer VW Beetle angedotzt. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen Wagen gegen 12.10 Uhr und ging kurz einkaufen. Etwa 10 Minuten später kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und musste Beschädigungen im Bereich der hinteren Stoßstange feststellen. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 20.12.2023

