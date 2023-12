Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Info-Veranstaltung für Seniorinnen und Senioren zum Thema Betrugsmaschen;Polizei sucht Zeugen: Rotes Spitzdachzelt samt Aufsteller geklaut;Baustellendiebe unterwegs und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-kreis (ots)

1. Info-Veranstaltung für Seniorinnen und Senioren zum Thema Betrugsmaschen - Erlensee

(fg) Über das Thema "Betrugsmaschen" wird am 18. Januar 2024, 14 Uhr, im Bürgerhaus "Zum neuen Löwen", Hauptstraße 4-6, 63526 Erlensee, eine Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren stattfinden. Im Laufe der Veranstaltung sollen den Teilnehmenden die Maschen der Betrüger nähergebracht und verschiedene Tipps im Umgang mit Ihnen gegeben werden. Veranstalter sind die Stadt Erlensee und der Polizeiposten Erlensee. Zur besseren Planung und Organisation wird um telefonische Voranmeldung bis zum 15. Januar 2024 im Seniorenbüro der Stadt Erlensee, bei Frau Smola-Peter, Telefon 06183-9151-508, E-Mail: ksmola-peter@erlensee.de oder Herrn Mayer, Telefon 06183-9151-500, E-Mail: rmayer@erlensee.de, gebeten.

2. Kripo bittet um Hinweise zu Fahrzeugbrand - Langenselbold

(jm) Polizei und Feuerwehr wurden am Montagabend, kurz vor 23 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand in der Feldstraße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden geparkten Opel Astra fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen geht die Kripo von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden an dem grauen Fahrzeug wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Polizei sucht Zeugen: Rotes Spitzdachzelt samt Aufsteller geklaut - Ronneburg

(cb) Am Montag, zwischen 0.40 und 10 Uhr, begaben sich dreiste Täter auf das Gelände des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes (Amanastraße) und entwendeten dort ein rotes Spitzdachzelt samt Holzaufsteller sowie eine Gasfriteuse. Im Anschluss an die Tat entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls, die sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 9010-0 melden.

4. Zeugensuche: Scheiben eingeschlagen und Fahrzeuge durchwühlt - Maintal/Hochstadt

(fg) Unbekannte waren am Montag auf dem Park- und Ride-Parkplatz in Hochstadt zugange, schlugen bei fünf Autos die Scheiben ein und durchwühlten im Anschluss die Innenräume. Bei drei weiteren Fahrzeugen beabsichtigen die Täter offenbar ebenfalls die Scheiben einzuschlagen, was jedoch offensichtlich misslang; bei den Autos splitterten die Scheiben lediglich und gingen nicht zu Bruch. Im näheren Umfeld, der Daimlerstraße sowie der Lahnstraße, nahm die Polizei zwei weitere Strafanzeigen auf. Die Taten ereigneten sich zwischen 14 und 18 Uhr. Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Baustellendiebe unterwegs - Maintal

(cb) Baustellendiebe waren im Alten Kesselstädter Weg (einstellige Hausnummern) unterwegs und entwendeten aus einem im Bau befindlichen Gebäude Baumaterialien im Wert von etwa 12.500 Euro. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu der Baustelle und hebelten in dem mehrstöckigen Wohnhaus gewaltsam mehrere Baustellentüren auf. Aus den Lagerräumen klauten sie dann Sanitär-, Elektro- und andere Baumaterialien. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern

6. Autobahnpolizei kontrollierte Fahrzeugbreite in Baustellenbereich: 117 Verstöße in eineinhalb Stunden - Autobahn 66 / Gelnhausen

(fg) Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold im Baustellenbereich der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda zwischen den Anschlussstellen Gründau-Lieblos und Gelnhausen-West. Innerhalb von eineinhalb Stunden ahndeten die Ordungshüter 117 Verstöße, die mit jeweils 40 Euro verwarnt wurden. Im Bereich der Baustelle wurde aufgrund der Fahrspurverengung die linke Spur für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Breite über 2,1 Meter gesperrt und das Verbot dreimalig beschildert. In der Vergangenheit kam es insbesondere zu Beginn der Baustelle im Bereich der Verschwenkung zu einer Häufung von Verkehrsunfällen. Laut der zuständigen Polizeiautobahnstation Langenselbold werden dort zudem des Öfteren Warnbaken durch meist unbekannte Fahrzeuge beschädigt. Aufgrund dessen kontrollierte eine Streife am Montagnachmittag zwischen 14 und 15.30 Uhr die Fahrzeugbreite der passierenden Verkehrsteilnehmer. In einem Fall ist wegen des verbotswidrigem Überholens mit Anhänger ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt fällig.

7. Autodiebe versuchten hochwertiges Auto zu stehlen - Gründau

(cb) Zwei dreiste Autodiebe haben am Sonntag, zwischen 0.50 und 1.20 Uhr, versucht einen Audi zu stehlen. Das Fahrzeug war unter einem Carport in der Nordstraße (10er Hausnummern) geparkt. Die bis dato unbekannten Männer näherten sich zunächst dem Fahrzeug. Einer der beiden stand offenbar Schmiere, während der andere das Fahrzeug mit technischer Hilfe öffnete. Vermutlich konnte der PKW nicht gestartet werden, sodass die beiden unverrichteter Dinge flüchteten. Der erste Täter ist circa 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitagebart. Sein Begleiter wird zwischen 1,70 und 1,75 Meter geschätzt. Beide Männer waren mit dunklen Mütze bekleidet. Einer der beiden trug eine schwarze Hose, der andere eine Jeans dazu schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln. Zudem soll einer eine helle Winterjacke getragen haben. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 19.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell