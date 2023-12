Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Offenbar alkoholisierter Fahrer gestoppt; Wer hatte grün? Polizei bittet um Zeugenhinweise und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz - Hanau/Steinheim

(fg) Bereits vergangenen Mittwoch (13. Dezember) ereignete sich am Nachmittag auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums "Rondo" in der Otto-Hahn-Straße im Ortsteil Steinheim eine Verkehrsunfallflucht, in dessen Zusammenhang die Polizei nun nach Zeugen sucht. Zwischen 16 und 16.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich bei einem Parkvorgang eine Mercedes E-Klasse. Der Schaden am Kotflügel beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

2. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem weißen Lieferwagen geben? - Bundesstraße 43a/ Hanau-Hafen/Großauheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag auf der Bundesstraße 43a bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Kurz nach 15 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem schwarzen Ford Focus die B 43a in Richtung Autobahn 3 unterwegs und fuhr an der Ausfahrt Hanau-Hafen/Großauheim ab. Nach seinen Angaben kam ihm im Kurvenbereich der Abfahrt ein entgegenkommendes Fahrzeug teils auf seiner Fahrspur entgegen. Der 59-Jährige wich dem Fahrzeug aus und stieß dabei mit der Leitplanke zusammen. Der Ford-Fahrer blieb wohl unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug, bei dem sich um einen weißen Lieferwagen gehandelt haben soll, fuhr jedoch einfach weiter. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Offenbar alkoholisierter Fahrer gestoppt - Bundesstraße 43a und Autobahn 66

(jm) Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold haben am Samstagmorgen einen 56 Jahre alten Fahrer, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss auf der Bundesautobahn 66 unterwegs gewesen war, gestoppt. Grund für die Kontrolle war die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen, ein Polizeibeamter auf dem Heimweg, der den Lastkraftwagen gegen 6.45 Uhr zunächst auf der Bundesstraße 43a in Fahrtrichtung der Autobahn 66 nach Fulda feststellte und anschließend die Polizei informierte. Laut des Zeugen soll der Lastkraftwagen Schlangenlinien gefahren sein, weshalb sich eine Streife umgehend auf den Weg machte. Kurz vor 7 Uhr konnten die alarmierten Beamten den gemeldeten Lastkraftwagen feststellen und anhalten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 56-Jährige begleitete die Streifenwagenbesatzung mit zur Dienststelle. Er musste eine Blutprobe abgeben und zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung der Verkehrstüchtigkeit untersagt. Auf den Fahrer kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

4. Wer hatte grün? Polizei bittet um Zeugenhinweise - Gelnhausen

(cb) Die Polizei in Gelnhausen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagabend zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung der Landstraße 3202/Lagerhausstraße zusammenstießen. Gegen 23 Uhr war ein 51 Jahre alter Mann aus Gelnhausen mit seinem BMW auf der Landstraße aus Freigericht kommend unterwegs. Von der Lagerhausstraße aus wollte eine 43-jährige Gründauerin die Landstraße 3202 überqueren und auf die Bundesautobahn 66 in Richtung Hanau auffahren. Im Kreuzungsbereich, der mit Ampeln geregelt wird, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 7.500 Euro. Die Beamten beschäftigen sich nun mit der Frage, welcher der beiden Fahrzeugführer "Grün" hatte. Um diese Frage zu klären, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051-8270 zu melden.

