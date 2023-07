Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unbekannter streift geparkten Pkw und fährt anschließend weiter - Polizei sucht Zeugen (19.07.2023)

(Villingen-Schwenningen, Lkrs SBK) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, zwischen 06.45 Uhr und 19.30 Uhr, in der Warenburgstraße ereignet hat. Ein Unbekannter streifte vermutlich bei der Vorbeifahrt einen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 16 abgestellten Opel Vivaro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vllingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

