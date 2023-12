Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit fünf Beteiligten auf der A 66 - Zeugen gesucht

Main-Kinzig-Kreis (ots)

Insgesamt drei Leichtverletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge sowie Schäden entlang der Autobahn waren die Folge eines Unfalls am Freitagabend, gegen 19 Uhr, auf der A 66 auf Höhe des Parkplatzes Weinberg. Vorausgegangen war der Kontrollverlust eines 26-Jährigen aus dem Rhein-Neckar Kreis über seine Mercedes E-Klasse. Er kam ins Schleudern und zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kehrte jedoch wieder auf die Fahrspuren zurück. Hier soll es zur Kollision mit einem BWM gekommen sein. Beide Fahrzeuge schlugen hierauf in die äußeren Schutzplanken ein, bevor sie zum Stehen kamen. Ein Volvo konnte vor den verunfallten Fahrzeugen rechtzeitig anhalten, jedoch fuhr eine Gelnhäuserin mit ihrem Opel auf den Volvo auf. Die 63-jährige Fahrerin des Opels und die beiden Fahrer des BMW sowie des Mercedes wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Die Schutzplanken der Autobahn und ein Wildschutzzaun wurden in Mitleidenschaft gezogen. Durch umherfliegende Trümmer wurde zudem ein Mercedes GLE beschädigt. Die A 66 musste in Richtung Hanau etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Die Polizeiautobahnstation Langenselbold prüft im Rahmen der Unfallaufnahme den Vorwurf der nicht angepassten Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der 06183 911-550 zu melden.

