POL-OF: Zusammenstoß von Renault und Lastkraftwagen: Renault-Fahrer verstorben

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Auto landete in Café: 14-Jähriger und Beifahrer verletzt - Heusenstamm (fg) Am Freitagmorgen ereignete sich in der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, wobei zwei Minderjährige Verletzungen davontrugen und zur weiteren medizinischen Begutachtung in Krankenhäuser kamen. ...

mehr