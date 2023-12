POL-OF: Fachtagung "Orange your city - Stoppt Gewalt gegen Frauen" im Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Kurze Abwesenheit ausgenutzt - Rödermark, Urberach Am Samstag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr, nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer, um in der Klausnerstraße, in Höhe der 10er Hausnummern, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Offenbar wurden der oder die Täter von der Rückkehr ...

