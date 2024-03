POL-HAM: Zwei Mercedes-Benz aus Einfahrt gestohlen - vermutlich mit "Keyless-Go" geöffnet

Hamm-Pelkum (ots) - Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Freitag, 22. März, zwischen 19.40 Uhr und 22.50 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Virchowstraße. Nachdem der oder die unbekannten Täter durch das Aufhebeln einer Balkontür in die Räumlichkeiten gelangten, durchsuchten sie diese nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ...

