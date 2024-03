POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - Eine Apotheke an der Kamener Straße war am Donnerstag, 21. März, gegen 2.05 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Unter Gewalteinwirkung rissen der oder die unbekannten Einbrecher Teile der Rollladen und eine dahinter befindliche elektronische Schiebetür aus den Angeln und verschafften sich so Zugang zu der Apotheke. Nachdem er oder sie den Innenraum durchsuchten, flüchteten die unbekannten Einbrechern mit Bargeld und einer Kasse als Diebesgut in ...

