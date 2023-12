LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalburg-Ebersdorf (ots) - Am Dienstag, gegen 13.25 Uhr, wurde der 54-jährige Fahrer eines PKW in Saalburg in dem Wetteraweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest bei dem 54-Jährigen verlief positiv auf Methamphetamin. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

