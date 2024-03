Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoaufbrecher durch aufmerksamen Zeugen gestört

Hamm-Uentrop (ots)

Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntag, 24. März, ein 24-jähriger Autoaufbrecher aus Marokko von Einsatzkräften der Polizei ermittelt werden.

Nachdem er sich gegen 13.45 Uhr auf der Ostenallee offensichtlich an einem Auto zu schaffen gemacht hatte und vor der geöffneten Beifahrertür stand, sprach ihn der Zeuge direkt darauf an, was er da mache. Als sich der Mann ertappt fühlte, ergriff er sofort die Flucht und rannte über angrenzende Grundstücke in östliche Richtung davon.

Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Polizei den flüchtenden Mann im Rahmen der Fahndung in der Fasanenstraße antreffen und festsetzen.

In seinem Rucksack fanden die Beamten einen Schraubendreher und ein Teppichmesser.

Unter Angabe falscher Personalien versuchte der 24-Jährige noch, sich aus der Affäre zu ziehen - die eingesetzten Polizisten konnte er damit jedoch nicht täuschen.

Die nahmen den Mann aus Marokko mit zur Polizeiwache. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell