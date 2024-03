POL-HAM: Mann kollidiert mit Laterne

Hamm-Pelkum (ots) - Am Samstagabend, 23. März, haben sich drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Jupiterstraße / Auf dem Daberg leicht verletzt. Gegen 20.35 Uhr fuhr ein 21-Jähriger aus Hamm mit seinem BMW auf der Straße Auf dem Daberg in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich stieß er frontal in die Beifahrerseite eines anderen Pkw. Der Fahrer, ein 34 Jahre alter Mann aus Hamm, bewegte sich auf ...

