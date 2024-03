Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ohne Fahrerlaubnis an verbotenem Kraftfahrzeugrennen teilgenommen. Ein Führerschein, zwei Pkw und mehrere Mobiltelefone sichergestellt

Hamm-Herringen (ots)

Am Samstagnachmittag, 23. März, gegen 17:35 Uhr, führten ein 19-jähriger VW-Fahrer und ein 18-jähriger Seat-Fahrer auf der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts ein Beschleunigungsrennen durch. Die beteiligten Fahrzeuge konnten durch die Polizei auf der Wilhelmstraße angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die einschreitenden Polizeibeamten fest, dass beide Fahrzeuge mit mehreren Personen besetzt waren. Neben den Fahrzeugführern befanden sich insgesamt sieben weitere Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren in den Fahrzeugen. Die Rennfahrer waren vor dem Rennen auf einem Parkplatz an der Heinrich-Schmidt-Straße aufgefallen, auf dem sie sogenannte Burnouts durchführten. Der Führerschein des VW-Fahrers, die PKW und die Mobiltelefone der beiden Beteiligten und der Fahrzeuginsassen wurden beschlagnahmt bzw. sichergestellt. Der Seat-Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde zudem gegen einen 17-jährigen eingeleitet, der das Startzeichen für das Rennen gegeben haben soll. Unbeteiligte wurden bei dem Rennen nicht gefährdet. (fa)

