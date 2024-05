Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Missachtung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fuhr ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 09:40 Uhr auf der Straße "Am Sportzentrum", als dieser beim Abbiegen vermutlich die von rechts kommende und damit vorfahrtsberechtigte 60-jährige Skoda-Fahrerin übersah. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Autos, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell