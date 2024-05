POL-MA: Heidelberg/B 37: Alleinbeteiligte Dame verursacht Verkehrsunfall - Pressemitteilung Nr. 2

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag war eine 53-Jährige mit ihrem Mini auf der Wiesenbacher Landstraße in Richtung Wiesenbach unterwegs. An der Einmündung zur B45 hatte sich an der dortigen roten Ampel ein Rückstau gebildet, weshalb die Frau abbremste und schließlich anhielt. Ein 55-Jähriger, welcher mit seinem Skoda den gleichen Weg nahm, näherte ...

mehr